SHAMAN рассказал анекдот про самого себя

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в образе князя Владимира рассказал анекдот про самого себя. Видеоролик опубликован в Телеграм-канале артиста.

— Вы пробовали водку Шамана "Я русский"?

— Не, говорят, разведённая.

Недавно артист развелся с женой Еленой Мартыновой.

Напомним, ранее SHAMAN подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Он сделал этого для того, чтобы защитить свою репутацию и бренд, которым стала его песня "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под названием "Я русский" может выпускать алкогольную продукцию, парфюмерию и косметику.