Волна холода обрушится на Москву

Температура в московском регионе на следующей неделе резко понизится. Столбики термометров днем опустятся до нуля градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Теплая, но пасмурная, дождливая и ветреная погода продержится в столице 28 и 29 октября. А уже в среду на Москву обрушится волна холода: 30 и 31 октября столбики термометров днем будут опускаться до нуля градусов, возможен снег, заявил синоптик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Шувалов отметил, что именно такие прогнозы заставляют всех автомобилистов подумать о визите в шиномонтаж. Ранее в Гидрометцентре рекомендовали столичным автомобилистам "переобуться": с 26 октября средняя температура воздуха в Москве будет около 3,6 градуса.