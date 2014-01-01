Западные аналитики сравнили сегодняшнее положение ВСУ с состоянием германской армии в январе 1945 года. Издание Conversation приводит мнение проукраински настроенного эксперта: тот подчеркивает, что украинские войска оттесняют на всех фронтах - в том числе и в Курской области России, которую они "открывали" с большой надеждой и фанфарами в августе. А самое главное - у них заканчиваются солдаты.

Издание отмечает, что Украина теряла позиции на протяжении большей части 2024 года. На этой неделе город Селидово на западе ДНР был окружен. Он, как и Угледар ранее в этом месяце, вероятно, падет в течение следующей недели или около того. Единственной переменной, по словам автора, является то, сколько украинцев погибнет в этом процессе. В течение зимы перед Киевом и его кураторами маячит ужасная перспектива крупного сражения за удержание стратегически важного промышленного города Покровск.

Автор напоминает: история не знает ни одного примера, когда бы война на истощение с Россией оказалась успешной. Это означает, без преукрашивания, что возможность поражения вполне реальна. Максималистские военные цели Зеленского по восстановлению границ Украины, существовавших до 2014 года не оспаривались и поощрялись растерянным, но стремящимся к самовозвеличению Западом. Однако они не будут достигнуты - и отчасти в этом виноваты западные лидеры.