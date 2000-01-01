Путин: России угрожать бессмысленно – нас это только взбадривает

БРИКС не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет его ценности. Владимир Путин заявил об этом сегодня в Казани, подводя на пресс-конференции итоги завершившегося в столице Татарстана трехдневного саммита. В четверг его заседание проходило в расширенном формате - к руководителям государств - участников объединения присоединились их коллеги из СНГ, делегации стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Интерес к пресс-конференции Владимира Путина такой, что зал для ее проведения с трудом вмещает журналистов. Очередь занимали за три часа до начала мероприятия. И это при том, что мест несколько сотен! Ажиотаж понятен - саммит БРИКС официально завешен.

"Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России и не хотим переносить все проблемы, которые с этим связаны, на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами", - отметил Путин.

В тех же межгосударственных расчетах Россия будет использовать уже существующие механизмы. Кто, а главное зачем создает нам проблемы, хорошо известно.

"Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнёрам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет и нарушения, взятые на себя обязательства, делать это", - отметил Путин.

Ведь на кону – фундаментальная ценность – безопасность России.

"Для меня это – самое главное. Нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты со странами Западного мира все время указывали на свое место. Вот я вам могу совершенно определенно это сказать — так, вроде, все ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место. И это место, в конечном счете, привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков. С потерей, в известной степени, и в большом объеме, суверенитета страны. А Россия в таком качестве не только развиваться, она существовать не может. На обострение всегда играют те, кто стоят с другой стороны. Ну, мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются", - заявил Путин.

Они, впрочем, теперь обвиняют нашу страну в том, что всесильные российские спецагенты якобы провоцируют беспорядки и хаос на улицах британских городов.

"Это полная чушь. То, что происходит на улицах европейских городов – это результат внутренней политики этих государств. Ну мы-то здесь причём? Это вызывает соответствующую реакцию, идет понижение уровня жизни людей. Это ж очевидно. Это ж данные статистики в самих европейских странах", - сказал Путин.

Или вот еще один подобный вопрос - на этот раз от журналиста американского телеканала. Сегодня Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР.

Кир Симмонс – журналист телеканала NBC News: Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают? И разве не является это серьезной эскалацией войны на Украине?

Путин: Ну, давайте начну с первого. Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнёрстве. Там есть статья № 4, и мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договорённостям серьёзно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс.

Российская армия, подчеркивает Путин, уверенно продвигается на всех направлениях в зоне СВО. В том числе на Курском. "Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно 2000 человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри, пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки", - сообщил Путин.

Которой Зеленский изначально пожертвовал в угоду западным патронам. "Украинская верхушка сегодня является очень иррациональной. Поверьте, мне, я говорю о том, что знаю. Я сейчас никаких других оценок давать не буду. Я думаю, что их провокация в Курской области – вмешательство в выборный процесс в США. Они хотят во что бы то ни стало показать действующей администрации и избирателям этой действующей администрации, этой партии, что их вложения в Украину были не напрасны", - отметил Путин.

Ведь безвозвратные и санитарные потери ВСУ в ходе Курской авантюры уже составили 26 тысяч человек. Для сравнения, за всю неудавшуюся контрнаступательную операцию Киева в прошлом году – на 10 тысяч меньше.

"Лучше, чем называть вот такие цифры, лучше бы, конечно, сесть за стол переговоров. И вести эти переговоры. Но не хотят главари киевского режима. Придется отменять военное положение, а сразу за этим нужно проводить выборы. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне. Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей исходя из реалий "на земле", - рассказал Путин.

Взять хотя бы Стамбульские договоренности, которые в марте 22 года Украина парафировала, а затем отправила в мусорную корзину.

"Вот недавно опять турецкая сторона, прямо помощник президента Эрдогана, прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился, сказал: "Хорошо, мы согласны". На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали - спасибо вам за участие. Вы там сначала разберитесь со своими клиентами. Хотят они или не хотят", - рассказал Путин.

Тоже самое, кстати, касается контактов с западными лидерами. "Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от контактов с лидерами в том числе европейскими. Это – ложь!" – отметил Путин.

Как и то, что Трамп якобы лично угрожал Путину нанести удар прямо по Москве – эту утку первой запустила Washington Post. "России угрожать бессмысленно – нас это только взбадривает. Я такого разговора с Трампом не припомню. Сейчас острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю серьезно к заявлениям подобного рода не относиться", - отметил Путин.

Пресс-конференция, к слову, была под стать саммиту. Вот, например, лично посетившая Донбасс журналистка из Африки. Путин в этой связи напомнил о несправедливости так называемой "Зеленой повестки".

Репортеров из Латинской Америки волнуют отношения России и Венесуэлы. Боль Ближнего Востока – ситуация в секторе Газа. И единственный способ остановить кровопролитие – сформировать полноценное Палестинское государство - такова позиция всех стран БРИКС.

Саммит в Казани эксперты называют самым масштабным по количеству участников. До конца года Россия проведет еще несколько важных мероприятий в рамках своего председательства. В 2025 оно перейдет к Бразилии. Однако общие приоритеты остаются неизменными – укрепление взаимовыгодного сотрудничества, ради формирования нового справедливого миропорядка.