Столько внимания западной прессы ещё не получал ни один саммит БРИКС. "Нью - Йорк Таймс" за три дня опубликовала пять репортажей из Казани. Особое внимание газета уделила Реджепу Тайипу Эрдогану, с которым Владимир Путин встречался, как со старым другом. А ведь турецкий лидер - представитель страны НАТО. CNN рассказывает, что, несмотря на усиление санкций, у Москвы всё больше сторонников:

"Эта фотография - четкий сигнал странам Запада о том, что они не смогли изолировать Россию. Напротив, она стала руководить блоком, представляющим около 45 процентов населения мира, который сможет противостоять Западу. Путина окружают руководители двух самых густонаселённых стран мира. Китая и Индии".

Все последние годы Запад не воспринимал БРИКС всерьез. За эти дни позиция изменилась. Вот CBS рисует для своих зрителей карту и наглядно объясняет, почему объединение БРИКС стало ощутимо сильнее. А в эфире в британского BBC допустили самое страшное – что, если G7 не выдержит конкуренции.

"Я думаю, что дни G20 сочтены. Если БРИКС ещё расширится, нет смысла в формате G20 в будущем. Москва и Пекин представляют БРИКС другим странам как объединение, которое может должным образом представлять их интересы в мире. Они отвергают "большую двадцатку" и противостоят доминированию "большой семерки", - отметил экономист Кристофер Уифер.

Между строк читается ещё один вопрос - а все ли правильно делает запад. Если страны от него отверчиваются. "Если в G7 считают, что остальной мир последует их примеру, то лучше бы им не торопиться с выводами. То, что начиналось как объединение Бразилии, России, Индии и Китая, превратилось в реальный блок из стран, стремящихся к большему влиянию на мировой арене", - пишут западные СМИ.

Многие обратили внимание на то, что прямо сейчас на Самоа проходит саммит Великобритании и её бывших колоний, несколько глав государств - в том числе Индия и ЮАР - предпочли встречу не с премьером Стармером, а с Владимиром Путиным. Политические намёки расшифровывает французская пресса:

"В мире происходят глобальные потрясения, ставшие ответом на презрение самодовольных западных "элит". Вина за этот провал должна быть целиком возложена на высокомерный Запад, который должен отдавать себе отчёт в том, что решивший поквитаться с ним "Глобальный Юг" не станет делать ему никаких подарков".

И если раньше у наблюдателей возникали мысли, что санкции Запада - это игра в долгую, сегодняшний саммит БРИКС рушит мир, основанный на правилах Вашингтона. На этом делают акцент СМИ глобального юга.

Настойчиво на саммите БРИКС предлагали только чак-чак, но многочисленным гостям по вкусу пришлась политическая кухня. Здесь не диктуют волю одного государства, и не угрожают, а диалог ведётся на равных. Многие страны о таких временах мечтали.