Мишустин обсудил помощь Белгородской, Брянской и Курской областям

По поручению президента почти 400 миллионов рублей дополнительно выделят республикам Калмыкия и Чувашия на создание современных систем централизованного водоснабжения. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Большая часть средств направят на реконструкцию водовода в Элисте. Ещё один вопрос - надбавки неработающим пенсионерам. Теперь социальный фонд будет назначать и перечислять региональные выплаты.

Также обсудили оперативную помощь Белгородской, Брянской и Курской областям. Туда уже были направлены средства на выплаты гражданам для приобретения вещей, которых они лишились.

Также в регионах на отдельных территориях для частных компаний был запущен механизм создания режима свободной экономической зоны. Предприниматели могут пользоваться льготами по налогам и по страховым взносам.