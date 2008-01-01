Владимир Зеленский предпринимает военные шаги, которые не обсуждаются с международными партнерами. В частности, то, что украинский лидер устроил в Курской области, было огромным военным риском, заявил бывший депутат парламента Нидерландов Харри ван Боммел.

Боммел сравнил политику Зеленского с действиями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008 году. Оба – безответственные политики. Экс-депутат напомнил, что политически безответственный лидер Грузии Михаил Саакашвили применил силу, чтобы получить контроль над Южной Осетией и Абхазией. Тогда международное сообщество и НАТО не вмешались - хотя именно на это и надеялся Саакашвили. Все закончилось полной потерей территории.

Ранее Боммел заявил, что Запад не должен передавать Украине дальнобойное оружие или разрешать его использование для ударов вглубь территории России. Он призвал власти Нидерландов отказаться от передачи ракет и другого дальнобойного оружия Киеву, а также раскритиковал решение о передаче истребителей F-16, передает РИА Новости.