Путин: Страны БРИКС настроены, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее

Страны БРИКС настроены, чтобы конфликт на Украине закончился мирно и как можно быстрее. Об этом в четверг заявил в Казани Владимир Путин, подводя на пресс-конференции итоги завершившегося в столице Татарстана трехдневного саммита БРИКС.

Глава государства также отметил, что не действия России привели к эскалации на Украине. По словам Путина, многие страны БРИКС поддерживают инициативы Китая и Бразилии по мирному урегулированию украинского вопроса.

В четверг заседание саммита проходило в расширенном формате - к руководителям государств - участников объединения присоединились их коллеги из СНГ, делегации стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций.

В повестке заключительного дня саммита самые актуальные темы - урегулирование мировых конфликтов, борьба с терроризмом, изменение климата, обмен технологиями.