Путин назвал фактор, привлекающий страны в БРИКС

Взаимное уважение – это главный фактор, привлекающий в БРИКС новых участников. Президент России Владимир Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции по итогам саммита объединения, завершившегося в Казани.

Российский лидер сообщил, что участники саммита БРИКС обсудили ключевые международные проблемы. Акцент был сделан на ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин подчеркнул, что Россия чувствует поддержку стран-участниц объединения. И с завершением саммита БРИКС в Казани эта поддержка не заканчивается, передает ТВЦ.