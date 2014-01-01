Страны Североатлантического альянса напрямую участвуют в украинском конфликте, поскольку украинские военные не могут без их участия использовать западные ракеты. Об этом заявил Владимир Путин, подводя на пресс-конференции итоги завершившегося в Казани трехдневного саммита БРИКС.

Глава государства напомнил, что не действия России привели к эскалации конфликта, а госпереворот на Украине в 2014 году, который был осуществлен при поддержке Вашингтона.

Ранее президент России заявил, что страны БРИКС настроены, чтобы конфликт закончился мирно и как можно быстрее.