Российская армия уверенно движется вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин сообщил, что в Курской области окружены около 2 тысяч украинских военных. ВС России приступили к ликвидации этой группировки, подчеркнул российский лидер.

Президент также заметил: Россия знает об обстановке, которая складывается вокруг нее. Москва не собирается все проблемы переносить на институты, в развитии которых заинтересована, передает ТВЦ. Россия справится со своими проблемами сама, подчеркнул Путин.