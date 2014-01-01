Безопасность России - самое главное для Владимира Путина. Об этом в четверг заявил президент России, подводя на пресс-конференции итоги завершившегося в столице Татарстана трехдневного саммита БРИКС.

Глава государства также отметил, что Россия приветствует стремление любых сторон к завершению украинского конфликта. Путин рассказал, что страны БРИКС настроены, чтобы конфликт закончился мирно и как можно быстрее.

Ранее во время пресс-конференции напомнил, что не действия России привели к эскалации конфликта, а госпереворот на Украине в 2014 году.