Путин опроверг сообщения о контактах с Трампом

Информация о якобы имевших место контактах президента России Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом муссируется уже долгое время. Этого не было раньше, этого нет и сейчас, поставил точку в этом вопросе российский лидер.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин напомнил, что когда-то и самого Трампа обвиняли в том, что он связан как-то с Россией. Потом в результате расследования в США все пришли к выводу, что это полная чушь, сказал российский президент.

Сообщения об отказе российского лидера контактировать с западными коллегами Путин также назвал ложью. Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов с западными партнерами, передает ТВЦ. Если кто-то хочет возобновить отношения с Москвой – российская сторона открыта для общения.