Путин: БРИКС поможет развитию Африки

Инвестиционная платформа, которая создается в рамках БРИКС, будет способствовать развитию стран Африки и Южной Азии. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин отметил, что Россия намерена развивать не только военное партнерство со странами африканского континента. Российский лидер подчеркнул, что смысл работы со странами-партнерами БРИКС, в том числе, и в создании инвестплатформы, передает ТВЦ.

Президент привел мнение экспертов: они считают, что экономики таких стран, как Россия, Китай, Саудовская Аравия будут развиваться хорошими поступательными темпами. А есть регионы мира, в которых развитие будет идти очень высокими темпами - прежде всего страны Южной Азии и Африки. Именно для этого в рамках БРИКС поставлен вопрос о создании новой инвестиционной платформы, пояснил Путин.