Мяч на их стороне: Путин высказался о переговорах с Киевом

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сделал заявление о потенциальных переговорах с Украиной.

По словам российского лидера, в этом вопросе мяч на стороне Киева, при этом Москва готова исходить из реалий, сложившихся "на земле".

Путин отметил, что недавно представитель президента Турции предложил рассмотреть новые идеи, наша страна дала согласие, однако Киев на следующий день отказался.

Ранее во время пресс-конференции Путин отметил, что наша страна приветствует стремление любых сторон к завершению украинского конфликта.