Семерых жителей приграничных районов Курской области освободили российские военнослужащие. Как сообщили в областном оперштабе, люди в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

По данным оперштаба, из Кореневского района эвакуирована одна женщина. Из Суджанского района вывезены трое мужчин, две женщины и один ребенок.

Президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, что в Курской области окружена двухтысячная группировка ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что ВС России приступили к ликвидации частей противника.