Российская система ПВО сбила семь украинских беспилотников

В ночь на пятницу, 25 октября, были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Брянской области.

Кроме того, один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки "Запад" круглосуточно обеспечивают нашим войскам надежный щит от угроз противника с воздуха. Недавно был уничтожен разведывательный вражеский дрон "Лелека", обнаруженный при помощи радиолокационной станции кругового обзора.

Тем временем шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина ударами американскими ракетами ATACMS не сможет достигнуть баз российских воздушно-космических сил. При этом политик добавил, что Украина может производить беспилотники с высокой дальностью полетов.