Российские вооруженные силы продолжают ликвидировать военные объекты на территории Украины. По данным местных СМИ, в Одесской области удар нанесен по портовой зоне. Нашими ПВО за ночь уничтожены семь беспилотников над акваторией Азовского моря, Белгородской и Брянской областями.

Расчёты РСЗО "Град" Южной группировки продолжают наносить удары по позициям противника на Донецком направлении. После получения данных с беспилотника о скоплении живой силы и техники ВСУ, наши артиллеристы точно отработали по заданным целям. Боевики были вынуждены отступить.

"В расчете я занимаюсь ориентированием машины, если простыми словами. Моя задача - установить прибор, сориентироваться на местности и сориентировать машину непосредственно в цель", - говорит боец с позывным "Темный".