Суд отправил под арест первого замначальника метрополитена Москвы

Первый заместитель начальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов заключен под стражу. Решение принял 24 октября Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования.

Как сообщает ТАСС, Дощатов отправлен под арест до 22 декабря. Ему уже предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Наказание по этой статье - до 15 лет колонии. Арестованный свою вину не признает.

По версии следствия, Дощатов в ноябре 2023 года получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля "Тойота" RAV-4 стоимостью 4,8 миллиона рублей. Это был "взнос" за действия в пользу одной из компаний. В деле еще несколько фигурантов, которых обвиняют в мошенничестве.