Профессор Лузянин: "БРИКС — это рождение современного мира"

За ходом саммита в Казани следили все ведущие мировые средства массовой информации. И если сначала публикации западной прессы были скептическими, то к завершению форума тон поменялся. Комментаторы признают: попытки изолировать Россию провалились, а БРИКС уже становится реальной альтернативой западному блоку.

О будущем БРИКС как альтернативе существующим объединениям с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил профессор высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Проект БРИКС основателей России, Индии, Китая, Бразилии и Южной Африки замышлялся как проект, так скажем, развивающихся стран, обделенных от глобальных институтов управления, МВФ, Мирового банка, "Большой семерки" и "Большой двадцатки", которые захватили монопольно всю систему экономических, политических, в каком-то смысле идеологических инструментов. Вот эта "пятерка" и создала проект как бы альтернативы "Большой двадцатке" и "Большой семерке". А сегодня мы видим, что пятерка расширилась до десятки, и фактически уже де-факто мы говорим о том, что это действительно цвет или ведущие страны глобального большинства. Конечно, это альтернатива: а) многополярности, б) как бы односторонней англо-саксонской глобализации, обновления контента, в) так скажем, цивилизационных, модернизационных проектов, которые абсолютно не похожи на англо-саксонские западные вещи. В этом смысле БРИКС - это рождение современного мира, обновленного, с новыми смыслами цивилизационными, экономическими и политическими", - заявил Лузянин.