Владимир Зеленский "поздравил" ООН с международным днем организации, позволив себе при этом хамство в адрес ее генерального секретаря. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, в день ООН важно, что мир не забывает про цели и принципы устава организации и про цель ее создания. И добавил, что некоторые ее функционеры отдают предпочтение "искушениям в Казани", а не содержанию устава ООН.

Посыл украинского лидера был адресован генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который отправился на саммит БРИКС в Казань. Зеленский считает, что генсеку позволено посещать только такие форумы, как "Крымская платформа" или "Саммит мира", организатором которых выступает Киев.