Путин встретился с лидерами Палестины и Мавритании

По завершении саммита БРИКС Владимир Путин в Казани продолжил серию двусторонних переговоров - работа продолжится до позднего вечера.

Уже состоялась встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Глава нашего государства отметил - Москва твердо выступает за прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ очень рад прочным позициям России в поддержку палестинской проблемы и права на создание государства.

На встрече с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани Владимир Путин отметил растущий товарооборот нашей страны с африканскими государствами. Так, в прошлом году он увеличился на 30 процентов, а в первой половине этого уже на четверть.