Стало известно о беспорядках в Коркине после убийства таксистки

В четверг в городе Коркино Челябинской области, где была убита женщина-таксистка, местные жители вышли на улицы и начали устраивать беспорядки. Об общественных волнениях уже проинформирован губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Коркинского муниципального округа, ситуация в городе контролируемая, скопления людей не наблюдается.

Кроме того, стало известно, что семье погибшей женщины будет оказана вся необходимая поддержка.