Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста задержан в Челябинской области, ещё одного человека проверяют на причастность к преступлению. Об этом в четверг, 24 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полиция также обратилась к гражданам обратились с просьбой не поддаваться на провокации, ситуация находится под контролем сотрудников МВД.

По данным Telegram-канала SHOT, более 50 человек доставлено в отделение полиции. Среди задержанных — участники беспорядков и цыгане, пытавшиеся сбежать из города.