Обвинения в адрес России в том, что она организует беспорядки на Западе — полная чушь. Об этом в пятницу, 25 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.

Путин добавил, что попытки Запада обвинить Москву в беспорядках на Западе — желание уйти от ответственности за ошибки в отношении других стран ради собственного доминирования. По словам президента, Россия, как страна БРИКС, не хочет конфронтации, она идёт своим путем.

В свою очередь Милорад Додик заявил, что наличие в Республике Сербской БиГ якобы организованных с участием России лагерей для дестабилизации обстановки в Молдавии — абсолютная ложь. Лидер Республики Сербской также сообщил, что хотел бы участия автономии в БРИКС в той или иной форме.