Владимир Путин суммарно работал 40 часов на саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин за три дня саммита БРИКС в Казани в общей сложности работал 40 часов. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС.

За это время он провёл 22 мероприятия, в том числе 16 переговоров с мировыми лидерами и их представителями.

Как отмечает агентство, самым продолжительным стало заседание в формате "аутрич" / "БРИКС плюс" — оно продлилось 3,5 часа. В завершение саммита Путин провёл пресс-конференцию. За час глава государства ответил на вопросы 12 журналистов, в том числе иностранных.