Трамп назвал США свалкой для мира из-за миграционной политики

США превратились в "мусорный бак для мира" из-за миграционной политики администрации Байдена. Об этом в пятницу, 25 октября, заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

"Когда Камала Харрис заняла свой пост, она намеренно открыла нашу границу. Она открыла двери для нашествия мигрантов из тюрем, из психиатрических лечебниц со всего мира. <...> А мы — свалка, мы — мусорный бак для мира", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Аризоне.

Политик подчеркнул, что становится "всё злее и злее" каждый раз, когда перечисляет меры, предпринятые нынешними американскими властями.