Десятки человек задержаны в ходе волнений в Челябинской области

В городе Коркино Челябинской области задержаны более 40 человек в связи с массовыми беспорядками. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали в местных правоохранительных органах.

Беспорядки возникли после того, как в Коркино была убита 40-летняя женщина, работавшая таксистом. По версии следствия, 17-летний молодой человек в ходе конфликта ударил ее ножом. После этого местные жители стихийно вышли на митинг, переросший в волнения.

Предполагаемый преступник — в числе задержанных. При этом во время волнений двое местных жителей получили нетяжелые ранения, сообщает "Интерфакс".

В Telegram-канале регионального главка МВД сообщается, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Полицейские подчеркивают, что в интернете появляются данные, провоцирующие местных жителей на самосуд — южноуральцев призывают не поддаваться на провокации.

Следственный комитет России сообщил в своем Telegram-канале, что председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Он поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе следствия.

25 октября Алексей Колбасин будет проводить прием граждан в здании администрации Коркинского муниципального округа.