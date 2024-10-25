Индонезия попросилась в БРИКС после саммита в Казани

Индонезия намерена присоединиться к БРИКС. Об этом объявил МИД страны по итогам своего участия в саммите организации в Казани.

"Присоединение к БРИКС не означает, что Индонезия выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства (цитата по РИА Новости).

Индонезия продолжит активно участвовать в других международных организациях, включая G7 и G20.

Организация БРИКС была основана в 2006 году и берет свое название от первых букв стран-основательниц на английском языке (BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa). В 2024 году в объединение сходят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

По итогам саммита в Казани 13 государств получили статус стран-партнеров БРИКС: Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.