Актрису Алену Яковлеву увезли из больницы

Недавно актриса Алена Яковлева была госпитализирована. Артистку увезли в больницу с подозрением на аппендицит. 63-летняя наследница прославленного актера Юрия Яковлева находилась на лечении в хирургическом отделении того самого "Склифа", в сериале про который она снималась. Актриса жаловалась на сильные боли в животе.

При осмотре медики выявили у артистки проблемы с органами брюшной полости. Благодаря терапии у Яковлевой прошли болевые ощущения, снято воспаление. Ей назначили комплексное амбулаторное лечение. Также медики не исключают, что через полгода артистке понадобится операция, передает телеграм-канал SHOT.

После выписки Алена Яковлева возвращается к работе. Уже завтра, 26 октября, она выступит в Новосибирске в спектакле "Скамейка".

Напомним, что ранее актриса выходила на связь с журналистами. Она поспешила успокоить встревоженных репортеров. Она рассказала, что проходит обследование и сдает анализы. "Врачи тут хорошие, диагностика отличная. За мной наблюдают лучшие специалисты, так что не переживайте. Все будет хорошо", - говорила актриса.

Ранее Алена Яковлева посетила столичный пункт отбора на контрактную службу. Она высоко оценила его работу и отметила, что представители культуры должны поддерживать и поднимать дух граждан, которые идут на военную службу по контракту.