Путин завершил саммит БРИКС серией двусторонних встреч

Владимир Путин завершил насыщенную серию двусторонних встреч на полях саммита БРИКС. После итоговой пресс-конференции российский президент в закрытом формате побеседовал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Также состоялся разговор с вьетнамским премьером Фам Минь Тинем. Обсудили рост товарооборота между нашими странами и сотрудничество в различных областях.

О тщетных попытках Запада изолировать Россию и другие государства зашла речь на встрече Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.