Министр обороны Великобритании Джон Хили впервые открыто признал, что вооруженные силы королевства не готовы к военному противостоянию, если придется в нем участвовать.

Как пишет The Daily Telegraph, политик возложил ответственность за это на правительство консерваторов, находившееся у власти с 2010 года по июль 2024 года.

Хили заявил, что в течение последних десяти лет британская армия последовательно сокращалась и страдала из-за хронического недофинансирования.

Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции по завершении саммита БРИКС в Казани отметил, что Запад боится обострения международной ситуации в мире, но не Россия играет на ее обострение. Политик подчеркнул, что мы готовы к этому обострению: "Подумайте, готовы ли те страны, которые этим занимаются".

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявил, что брюссельские бюрократы привели весь Запад к безнадежной войне на Украине, причем в Европе все понимают, что происходит, но продолжают закрывать глаза на очевидное.