Подробности страшной смерти писательницы Раисы Кирсановой

Гражданин Киргизии, который до смерти избил 78-летнюю писательницу, историка моды, преподавательницу Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову в Москве, по некоторым данным, находился в России нелегально.

Стали известны и другие подробности страшной смерти женщины. Оказалось, полицейских вызвали жители дома на Открытом шоссе. Они заявили, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери квартир. Когда полицейские прибыли на место, гражданин Киргизии избивал 78-летнюю женщину. Предполагается, что Раиса Кирсанова стала случайной жертвой нелегала.

В результате мужчина был задержан. Избитую женщину увезли в больницу, однако спустя несколько дней она умерла. После этого расследованием занялись московские следователи СК, которые квалифицировали преступление по двум статьям: об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища, сообщает РИА Новости.

В Щукинском институте выразили соболезнования близким преподавателя, передает Starhit.

"Невозможно подобрать слова, чтобы описать тот шок и ужас, который охватил всех нас. Раиса Мардуховна была истинной легендой в области истории костюма, автором множества замечательных книг и статей, а также долгие годы преподавала в Театральном институте имени Бориса Щукина", — высказались коллеги.

Интернет-пользователи возмущены происшествием. "Кошмар!", "Какой ужас", "Такая страшная смерть...", "Соболезную семье. Ужасно", "Бедная женщина", "Какой печальный конец", "Жутко", - прокомментировали новость в Сети.