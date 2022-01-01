В России вводят в оборот новые пятитысячные купюры

В ряде субъектов Российской Федерации началась эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 25 октября, рассказали в местных отделениях Банка России.

Как напомнили в регуляторе РИА Новости, в июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5 000 рублей. Новая пятитысячная купюра уже запущена в обращении — например, в Алтайском и Пермском краях.

На обновленной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне — стела "Европа — Азия", на оборотной — памятник "Сказ об Урале" в Челябинске. Усиленный защитный комплекс отличает новые деньги.

В ЦБ подчеркивают, что и старые банкноты будут ходить наравне с новыми — их не нужно обменивать или сдавать в банки, а также не следует покупать у кого-то новые купюры, поскольку они не памятные и с течение времени поступят в обращение в достаточном количестве.

Ранее на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину показали вариант банкноты, которая могла бы стать купюрой БРИКС. Он продемонстрировал дензнак главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, но та не оценила купюру. В Кремле пояснили, что Набиуллину больше волнует судьба рубля.

Между тем Банк России презентовал памятные монеты, посвященные мультфильму "Ежик в тумане". Однако создатели этого шедевра мультипликации, признанного на международном уровне, упрекнули ЦБ в нарушении авторских прав.