Три кабана стали причиной ДТП на тюменской трассе

В Тюменской области произошло ДТП с участием легковушки, большегруза и трех кабанов.

Авария случилась вечером 24 октября на 12-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видонова. LADA Granta наехала на трех диких кабанов, неожиданно вышедших на трассу. От удара легковушку вынесло на встречную полосу. У Lada выбило передние фары, водитель решил предупредить других участников движения с помощью фонарика и вышел на трассу. В это время по ней ехал водитель "КаМАЗа". Он попытался избежать столкновения, но при резком торможении его машину развернуло.

"Он снес LADA Granta и сбил ее водителя, находившегося на проезжей части в качестве пешехода. Легковой автомобиль отбросило в кювет", - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали четыре человека: 28-летний водитель LADA Granta, его 28-летняя супруга, 10-месячная дочь и 54-летняя мать. Мужчина получил тяжелые травмы.

На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии выясняются.