Покаявшемуся за "пьяную фигню" Гуфу предложили выступить в госпиталях перед солдатами

Шумиха вокруг рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) не утихает. Подключились даже общественники. В частности, директор правозащитного центра "Сорок Сороков" предложил Гуфу проехаться по российским госпиталям и спеть для парней-бойцов СВО. По мнению общественников, контакт с настоящими мужчинами поможет рэперу встать на правильный путь и хорошенько подумать о своих зависимостях, сообщает телеграм-канал SHOT.

Кстати, сейчас Алексей Долматов сам находится в лечебнице, куда угодил после дебоша в Подмосковье. Артист отдыхал с друзьями в бане, но в какой-то момент что-то пошло не так. В итоге ему теперь грозят 15 суток за мелкое хулиганство и допрос по уголовному делу о грабеже с применением насилия (рэпер отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал).

Позднее Гуф записал видеообращение, в котором извинился перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД и перед всеми, кому принес неудобство "своей пьяной фигней".