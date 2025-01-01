Лукашенко опроверг обсуждение включения Белоруссии в состав России

Белоруссия была и останется суверенным государством, несмотря на крепкие связи с Россией. Такое заявление сделал в пятницу, 25 октября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик в интервью газете "Известия", нельзя ставить вопрос в ключе: "Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше, вступайте в состав России". По словам Лукашенко, это "невозможно и нереализуемо" и "боюсь даже сказать, что это война".

Однако при всех активных контактах с российским руководством "у нас никогда так вопрос не стоял", заверил белорусский президент, подчеркнув, тем не менее, что в России "кое-кому неймется и в высоких кругах".

В любом случае "специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, мы на это замахнулись", резюмировал Лукашенко.

Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия в отношении Белоруссии как части Союзного государства будет рассматриваться Россией как агрессия в отношении нее самой. Этот принцип соблюли при корректировке ядерной доктрины, обновления в которую Путин озвучил на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию.

23 октября министерства обороны Белоруссии и России одобрили замысел стратегического учения "Запад-2025". Эти маневры станут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году.