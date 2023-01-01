Минтруд предложил резко поднять квоту на наем иностранцев

Министерство труда России выступило с инициативой увеличить в 2025 году на 50% число квот для квалифицированных иностранных работников, которые приезжают в нашу страну по визам.

Как пишет РБК, в случае принятия подготовленного ведомством постановления кабмина квота в 2025 году на таких мигрантов может составить 234,9 тысячи человек, тогда как в 2024 году показатель составляет лишь 155,9 тысячи, а в 2023 году — 124 тысячи.

Минтруд ссылается на отсутствие необходимых кадров в российских регионах, а также на ввод в эксплуатацию импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке.

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что ближайшие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России, а это требует высокой производительности труда. При этом "у нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда".

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров предложил способ решить кадровую проблему — за счет государственного сектора. Он подчеркнул, что о нехватке людей на рынке труда хорошо известно, при этом "у нас в госсекторе работает много народу".