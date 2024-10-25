Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино

Два человека пострадали в результате беспорядков в челябинском Коркино, они госпитализированы.

"Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили в челябинской полиции, пострадавшие – двое мужчин в возрасте 29 и 37 лет. По ним открыл стрельбу 58-летний житель цыганского дома и окна своего дома. В настоящий момент он задержан, огнестрельное оружие изъято.

Беспорядки возникли после того, как в Коркино была убита 40-летняя Елена Сарафанова, работавшая таксистом. По версии следствия, вечером 24 октября 17-летний молодой человек в ходе конфликта несколько раз ударил ее ножом в грудь. После этого местные жители стихийно вышли на митинг, переросший в волнения. В городе начались погромы.

После беспорядков задержали более 40 человек, в том числе и подозреваемых в убийстве женщины – это молодые люди в возрасте 17 и 19 лет. На остальных составили протоколы о мелком хулиганстве и отпустили по домам. В настоящий момент ситуация в городе стабилизирована.

Возбуждены уголовные дела по факту убийства женщины-таксистки и покушения на убийство жителей Коркино лицами цыганской диаспоры. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать расследование в производство следователей центрального аппарата СКР.

"Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается", - отметили в ведомстве.