"Россия важна, а Путин - влиятельный лидер": Западные СМИ подвели итоги саммита БРИКС

После саммита в Казани БРИКС называют новым центром многополярного устройства и самым крупным экономическим блоком. Мировые СМИ и эксперты, в том числе и западные, говорят о возрастающем влияние организации. И признают, что попытки изолировать Россию потерпели крах.

Итоговую пресс-конференцию Владимира Путина транслировали, кажется, все телеканалы мира. Даже на Западе. Sky News в прямом эфире переводит речь российского президента.

В Китае внимание приковано к участию в саммите Си Цзиньпина. Журналисты отмечают размах, с которым встречают их лидера и считают количество рукопожатий с Владимиром Путиным.

Огромный интерес в Индии и Турции. Совместное фото обсуждают американские журналисты, намекая, как не старался бы коллективный Запад, Путин далеко не одинок.

"Это большой удар по Западу, который пытается изолировать Россию. Приезд таких президентов, как Эрдоган показывают, что Россия важна, а президент Путин - влиятельный лидер", - говорит Джаспер Мортимер, корреспондента FRANCE 24.

"Это самый крупный экономический блок в мире! Это уже не США и их союзники. Центр мировой экономики больше не находится в Европе, Северной Америке. Он переместился в Азию. И движется в сторону Латинской Америки и Африки. Но это не признают и не понимают оба наших кандидата в президенты!" – говорит Ричард Вольф, экономист Ричард Вольф.

Зато на западе очень недовольны участием в саммите генсека ООН. В ярость пришли и на Украине. Зеленский в день рождения организации не смог сдержать эмоции, назвав Гуттериша функционером, который поддался искушениям в Казани: "В день Объединенных наций важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН".

А вот покидающий свой пост глава Евросовета Шарль Мишель вдруг разглядел важное послание для Брюсселя: "Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить читать нотации другим частям света".

Другими словами: понять, что глобальный юг – самостоятелен в своей политике и больше не будет прислуживать европейцам. К слову, в отличие от той же встречи "Большой двадцатки", на саммит в Казани приехали сотни иностранных журналистов. В том числе и из недружественных стран. А корреспондент телеканала BBC смог задать вопрос лично Владимиру Путину. Но ответ его почему-то не устроил.

Владимир Путин: "Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнёрам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет и нарушения, взятые на себя обязательства делать это. Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем? Скажем, в ту же Украину. И начать там строить базы военные".

Стив Розенберг, корреспондент BBC: "Я спросил президента Путина, что ни одно из его заявлений о стабильности и безопасности не соответствует его действиям за 2 года. В ответ он все перевернул и обвинил Запад. А заявление британской разведки о том, что Россией организовала хаос в европейских городах, он назвал чушью и усмехнулся".

Тем не менее, посылы российского президента Западу понятны. Пентагон и разведка США не рекомендуют Белому дому давать разрешение Киеву на удары вглубь России, сообщает Fox News. А немецкий канцлер не решается передавать Киеву "Таурусы" и блокирует ее вступление в НАТО.