Беспорядки в Коркино: сотни людей вышли на улицы из-за убийства таксистки

Резонансное дело об убийстве женщины в городе Коркино Челябинской области, после которого вспыхнули массовые беспорядки, передано в центральный аппарат Следственного комитета. В ведомстве выясняют и обстоятельства стрельбы во время погромов. Задержаны активные участники волнений и один из подозреваемых в убийстве.

На улицах Коркино небольшого городка в Челябинской области сейчас малолюдно. Прохожих почти не встретишь. Местные жители предпочитают пока не выходить из домов. Ночью тут произошли массовые беспорядки. Толпа громила дома, била стекла, переворачивала машины.

Поводом к погромам послужило убийство местной жительницы – Елены Сарафановой. По предварительным данным следствия, женщина работала в такси. В ту ночь подвозила двоих парней. Что произошло дальше – выясняют силовики. Предположительно, пассажиры отказались платить. Разгорелся конфликт. И один из молодых людей нанес водителю несколько ножевых ранений.

Подозреваемыми оказались двое молодых цыган 17 и 19 лет. Возмущенная толпа попыталась ворваться в дома, где они могли находиться. Но в ответ началась стрельба.

Двое горожан получили ранения и были доставлены в больницу. Подозреваемые в убийстве, стрелявшие и наиболее активные погромщики – всего около 20 человек, задержаны усиленными нарядами ОМОНа и СОБРа.

Полицейским удалось утихомирить толпу. Под утро люди разошлись. В прокуратуре пообещали детально разобраться во всех эпизодах.

О погибшей Елене Сарафановой соседи говорят - воспитывала двоих сыновей, была работящей, приветливой, но прямолинейной. А вот от приезжей молодежи, рассказывают люди, горожане порядком устали.

Сегодня со всеми жителями Коркино обещают встретиться представитель местных властей, чтобы обсудить все вопросы. По поручению Александра Бастрыкина уголовные дела об убийстве и покушение на двоих местных жителей переданы в Следственный комитет России.