Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток после учений с Китаем

Отряд кораблей Тихоокеанского флота возвращается в родную гавань. Сейчас они проходят под Русским мостом и до причала остаётся всего несколько часов. Более трёх недель совместно с моряками из Китая выполняли задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Артиллерийские установки готовы отразить нападение условного противника. Свои действия моряки — тихоокеанцы уже отточили до мелочей. Но на этих учениях необходимо было отработать чёткое взаимодействие между российскими и китайскими экипажами.

"Конечно, и с нашей стороны были переводчики, и с их. Что-то нам переводили, так как китайский язык - один их самых сложных. Но более чем за 20 суток, мы научились общаться, наладили взаимодействие", - говорит Тома Висмантас, заместитель командира электромеханической боевой части по военно-политической работе Большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

Китай и Россия регулярно выходят на совместные учения. И каждый раз ставятся всё новые цели. Во время этого похода выполнили десятки боевых задач. С использованием артиллерии, крупнокалиберных пулемётов и противолодочных глубинных бомб.

"В основном нужно было отработать взаимопонимание при управлении маневрами корабля, также при одновременном применении оружия, работе по сигналам как от китайской стороны, так и от нашей стороны", - объясняет Вадим Абрамов, командир штурманской боевой части Большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

Со стороны России большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", от военно-морских сил Китая - эсминцы "Синин", "Уси", фрегат "Линь И" и корабль комплексного снабжения "Тайху". Зоной патрулирования стала северная часть Тихого океана, Японское море, Желтое и Восточно-Китайское. Всего совместный отряд прошел более 8 тысяч морских миль.

Заход в порт Циндао - уже традиция во время совместных учений. Укрепить дружбу между моряками двух стран удаётся и в ходе спортивных мероприятий.

Сейчас экипажи "Адмирала Трибуца", и "Адмирала Пантелева" вернулись домой, к родным и близким. После небольшого перерыва корабли будут готовиться к следующему выходу в море.