Благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" пройдет в Москве

В Москве готовятся к 21-у международному благотворительному кинофестивалю "Лучезарный Ангел". Как он будет проходить в этом году, рассказали на пресс-конференции, посвящённой мероприятию.

Фестиваль откроется в первую неделю ноября. Представлены четыре номинации: полнометражное игровое кино, короткий метр, документальные фильмы и анимация. Всего было заявлено более 340 картин из 17 стран. К участию в кинопоказах допущены 125 кинолент, а в конкурсную программу вошли 82.

"Девиз фестиваля - "Доброе кино". И, конечно же, наши зрители увидят фильмы, которые хоть и затрагивают иногда противоречивые вопросы жизни современного общества, но пробуждающие лучшие человеческие качества, заставляющие думать, сопереживать", - говорит Сергей Смирнов, генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив.

