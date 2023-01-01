Звезда "Джона Уика" Киану Ривз не отреагировал на щедрый жест Евы Лонгории

В 2023 году вышла уже четвертая часть остросюжетного фильма "Джон Уик". Франшиза принесла миллионы долларов исполнителю главной роли Киану Ривзу. Так, если за первый фильм его доход составил от одного до двух миллионов долларов, второй — от двух до 2,5 миллионов долларов, то четвертый фильм принес актеру колоссальную сумму в 15 миллионов долларов.

Однако мало кто знает, что "Джона Уика" могло и не быть. Актриса Ева Лонгория буквально спасла картину, вложив недостающие шесть миллионов долларов, чтобы закрыть инвестиционную дыру. Директора Чад Стахелски и Дэвид Лейтч рассказали изданию Business Insider, что проект едва не сорвался из-за отказа инвестора.

"Мы опоздали меньше чем на неделю, и потеряли почти шесть миллионов долларов на дефицитном финансировании. Мы финансировали облигации самостоятельно, но один из инвесторов не смог вовремя собрать деньги. Лонгория пришла на помощь и обеспечила финансирование буквально за 24 часа до того, как нам пришлось закрыть проект", - сообщили создатели культовой ленты.

Интересно, что только после выхода фильма стало известно, что именно Ева Лонгория сделала столь щедрый жест. Кстати, Киану Ривз пока не отреагировал на известие о неоценимой помощи звезды сериала "Отчаянные домохозяйки". Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Киану Ривз считается одним из самых закрытых голливудских актеров. Он почти никогда не посещает светские вечеринки, не дает интервью.