Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), блокированные российскими военными в Курской области, не отдают себе отчета в том, в каком положении оказались. Такое заявление сделал в пятницу, 25 октября, российский лидер Владимир Путин.

Президент подчеркнул в интервью телеканалу "Россия 1", что "люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении" и "предпринимаются попытки их деблокировать".

Ранее российское Министерство обороны продемонстрировало, как истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили бомбы ФАБ-500 на скопление бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

К 21 октября совокупные потери украинских националистов на курском направлении превысили 25 тысяч человек, также уничтожено 169 танков противника. ВС России успешно отражают попытки ВСУ атаковать и выбивают их с российской земли.