Россиян предупредили о риске дефицита холодильников

Представители российского рынка электроники и бытовой техники предупреждают о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников.

Как пишет РБК, это может быть вызвано новыми требованиями Министерства природы России к лицензированию продукции с хладагентами. Их применяют в кондиционерах и холодильном оборудовании — это фреон или смесь других газов с определенными характеристиками. Хладагенты отвечают за охлаждение воздуха в соответствующей технике, обеспечивая поддержание оптимального температурного режима.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники заявили, что с введением новых норм около 90% кондиционеров подпадают под обязательное лицензирование, хотя прежде этот показатель составлял лишь 10%.

В августе сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила крупным продавцам электроники самостоятельно ограничивать цены и наценки. По мнению регулятора, мера повысит доступность указанных товаров и позитивно скажется на состоянии рынка.

В России продолжает работать механизм параллельного импорта товаров — ввоз их на таможенную территорию нашей страны без обязательного получения разрешения правообладателей. Эта схема была официально разрешена на фоне внешних ограничений, чтобы обеспечить интересы российских потребителей.

Однако в марте сообщалось, что западные бренды бытовой техники подписывают с партнерами в других странах, где представлены официально, мораторий на реэкспорт товаров в Россию, чтобы помешать их поставкам на российский рынок по схеме параллельного импорта.