Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

Москва становится лучшим мегаполисом среди городов мира, и это не просто лозунг. Об этом в пятницу 25 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в беседе с ТАСС.

Когда мы начали понимать, что можем претендовать на [звание] "Лучший город Земли", мы сделали эту цель своей стратегией. Факторы такой стратегии — мощная экономика, хорошая экологическая ситуация, доступное и качественное образование и здравоохранение, а также комфортный транспорт и благоустройство. Если раньше это были лозунги, то теперь мы видим, что нам это по плечу.

Мэр Москвы выразил уверенность том, что наличие в стране города мирового уровня — это ее конкурентное преимущество.

Это достояние, потому что оно генерирует совершенно другие объемы инноваций, производительности труда, динамику развития, и там, где есть крупные мировые города, там в целом с экономикой все в порядке. В городах-миллионниках, по словам Сергея Собянина, производится 60% мирового валового внутреннего продукта. При этом в экономике российской столицы производительность труда в сравнении с небольшими городами выше в разы.

Говоря о стратегии развития Москвы, Сергей Собянин подчеркнул, что выстраивалась она по мере решения задач, стоявших перед мегаполисом.

Стратегия — это не то, что нарисовали на чистом листе, некое светлое будущее, это продолжение нашей работы, наших программ, нашего видения города.

Ранее Сергей Собянин рассказал о масштабном строительстве в Москве. В ближайшие три года в Москве возведут около 940 городских объектов. Их построят в рамках адресной инвестиционной программы. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры.

При этом Москва остается двигателем экономики в нашей стране: перечисления столицы в федеральный бюджет выросли в пять раз за последние 14 лет и достигли 3,5 триллиона рублей. Много производя и потребляя, Москва также много вкладывает в дотационные регионы.