Максим Аверин отказался от пышного торжества в свой день рождения

26 ноября Максиму Аверину исполнится 49 лет, но кто даст?! Артист отличается невероятной энергичностью и работоспособностью. Вот, кстати, и в свой день рождения популярный актер будет трудиться. О пышном торжестве в свою честь и речи не идет.

"В свой день рождения я буду работать. А после спектакля обязательно посижу с друзьями. Никакие итоги я не подвожу — у меня, как мне кажется, все еще впереди. А цели рождаются сами собой", - сообщил Аверин.

Отметим, что три года назад Максим был назначен руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, куда входят Сочинская филармония, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр. А еще он успевает преподавать. Каким-то образом актеру удается совмещать сразу несколько видов деятельности.

"Моим родителям не было за меня стыдно. Я был самостоятельным, у меня были цели. Я учился, занимался. Мне кажется, самостоятельность должна присутствовать И характер, он у меня просто есть", - заключил Максим Аверин в беседе с "КП".

Ранее актер признавался, что не переживает насчет отсутствия детей. Актер одинок, но его это не беспокоит. По мнению Аверина, истории о том, что в старости некому будет принести стакан воды – ерунда. Впрочем, Аверин не исключает возможности когда-нибудь стать отцом. При этом артист признается, что отлично чувствует себя и в своем нынешнем положении. По его словам, быть одним — "это кайф", поскольку ему редко удается побыть в одиночестве.