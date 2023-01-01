В Кремле оценили возможность визита Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в следующем году.

Такова вероятность не исключается. "Близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Предыдущий официальный визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в сентябре 2023 года. Северокорейский лидер приехал на бронепоезде.

Накануне Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую. При этом стороны обязуются не вмешиваться во внутренние дела друг друга.