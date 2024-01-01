Актриса Оливия Манн показала шрамы после удаления груди

Звезде фильма "Люди Икс", голливудской актрисе Оливии Манн поставили неутешительный диагноз в прошлом году. В начале 2024 года больной раком артистке провели операцию - удалили молочные железы. О двойной мастэктомии теперь свидетельствуют шрамы на груди. Именно их победившая онкологию знаменитость и продемонстрировала в новой фотосессии.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Оливия Манн опубликовала фотографии, на которых представлена в одном нижнем белье. Актриса призналась, что вскоре после операции стеснялась шрамов на теле, но теперь это в прошлом.

"Я решила, что больше не буду испытывать неуверенность из-за шрамов от мастэктомии. Каждая отметина, оставленная на моем теле, является доказательством того, как упорно я боролась. Я надеюсь, что другие женщины, которые стесняются своих шрамов, увидят эти фотографии и почувствуют всю ту любовь, которую я посылаю", - высказалась актриса.

Напомним, что аналогичную операцию несколько лет назад перенесла и другая голливудская дива - Анджелина Джоли. Актриса прошла специальное исследование, которое показало, что у нее велик риск заболеть раком. Чтобы обезопасить себя, Анджелина не только перенесла двойную мастэктомию, но и удалила яичники.